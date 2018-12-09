رياضة | يلا شوت | بث حي | Boca Juniors | كورة لايف | الآن بث حي livehd7 | مشاهده مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر

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موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، يستعد فريق ريفر بليت الأرجنتيني لملاقاة غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في مساء يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباراة الإياب في إطار الدور النهائي في مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأمريكية الجنوبية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق مباراة السوبر الكلاسيكو الأرجنتيني، يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز.

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريفر بليت وبوكا جونيورز في هذه المباراة الحاسمة في إياب الدور النهائي لمسابقة كوبا ليبرتادوريس. موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، يستعد فريق ريفر بليت الأرجنتيني لملاقاة غريمه التقليدي فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في مساء يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباراة الإياب في إطار الدور النهائي في مسابقة كوبا ليبرتادوريس 2018 م. وتنطلق مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز تحديداً في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي. موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز والقنوات الناقلة للمباراة موعد مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز، سوف تكون مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة، كما سيكون المعلق محمد حسين هو معلق المباراة أيضاً ولكن على القناة الصوتية الثانية.

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