رياضة | يلا شوت Copa Libertadores‏.. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اهم مباريات اليوم| كورة اون لاين لايف| كورة لايف

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يلا شوت Copa Libertadores‏.. مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت اهم مباريات اليوم| كورة اون لاين لايف| كورة لايف

وصل ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني العاصمة الإسبانية مدريد لحضور نهائي كأس اليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت ف المباراة التي تجمعهما بملعب سانتياجو برنابيو.

في المقابل انتشرت قوات الأمن الإسبانية بشكل مكثف وكبير في الشوارع المؤدية إلى ملعب «سانتياجو برنابيو»، تجنبًا لحدوث أي أعمال شغب من جماهير الفريقين.

الجدير بالذكر أن اتحاد أمريكا الجنوبية قد قرر إقامة إياب نهائي ليبرتادوريس بين بوكا جونيورز وريفر بليت، اليوم، على ملعب «سانتياجو برنابيو» معقل ريال مدريد، وذلك بسبب أحداث الشغب الجماهيري التي شهدها محيط ملعب «مونومنتال» معقل فريق ريفر بليت.

ريفر بليت Vs بوكا جونيورز.

البطولة : كأس الليبرتادوريس (النهائي).

القنوات الناقلة : أبو ظبي الرياضية 2 .

الملعب : سانتياجو برنابيو .

المعلقين : علي سعيد الكعبي + محمد حسين .

نتيجة مباراة الذهاب : بوكا جونيورز (2-2) ريفر بليت.

موعد المباراة :

10:30 مساءاً بتوقيت السعودية .

9:30 مساءاً بتوقيت مصر .

9:30 مساءاً بتوقيت فلسطين .

9:30 مساءاً بتوقيت الأردن.

9:30 مساءاً بتوقيت سوريا .

9:30 مساءاً بتوقيت لبنان .

10:30 مساءاً بتوقيت العراق .

9:30 مساءاً بتوقيت السودان .

10:30 مساءاً بتوقيت اليمن .

9:30 مساءاً بتوقيت ليبيا .

8:30 مساءاً بتوقيت تونس .

8:30 مساءاً بتوقيت الجزائر .

8:30 مساءاً بتوقيت المغرب .

11:30 مساءاً بتوقيت الإمارات.

10:30 مساءاً بتوقيت البحرين.

11:30 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

10:30 مساءاً بتوقيت الكويت .

10:30 مساءاً بتوقيت قطر.

7:30 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

10:30 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

7:30 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

وانتهت مواجهة الذهاب بين الفريقين بالتعادل بهدفين لمثلهما في ستاد لا بومبونيرا بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس في الحادي عشر من نوفمبر الماضي، قبل أن تقوم جماهير ريفر بليت بالاعتداء على حافلة بوكا جونيورز قبل مواجهة الإياب على ملعب لا مونيمينتال في الرابع والعشرين من الشهر ذاته.