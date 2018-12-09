رياضة | الهدف التاسع مع الأهلي .. مروان محسن يسجل أول "ثنائية" بالقميص الأحمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهدف التاسع مع الأهلي .. مروان محسن يسجل أول "ثنائية" بالقميص الأحمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مروان محسن نجم الأهلي في تسجيل هدفين لفريقه في شباك طلائع الجيش في المباراة المقامة بينهما حاليًا على استاد "السلام" ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشر من عمر مسابقة الدوري المصري.

وجاءت ثنائية مروان محسن في3 دقائق فقط، حيث سجل الهدف الأول في الدقيقة 29 إثر تمريرة رائعة من زميله محمد شريف، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة 31 من متابعة جيدة لتسديدة شريف أيضًا.

ورفع مروان محسن رصيد أهدافه مع الأهلي في جميع البطولات إلي 9 أهداف فقط بواقع (7 أهداف بالدوري المصري - هدف بدوري أبطال إفريقيا - هدف في البطولة العربية).

ويرجع آخر أهداف مروان محسن مع المارد الأحمر قبل لقاء الليلة إلي 28 أكتوبر الماضي في شباك الوصل الاماراتي في ذهاب دور الـ16 بالبطولة العربية في اللقاء الذي إنتهي بالتعادل الإيجابي 2-2.

وتعتبر هذه أول ثنائية لمروان محسن مع الأهلي منذ إنضمامه لصفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية في موسم 2016-2017 قادمًا من الاسماعيلي.