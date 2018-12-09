رياضة | فييرا يكشف خبايا الرجاء للاعبي الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فييرا يكشف خبايا الرجاء للاعبي الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الجهاز الفنى للإسماعيلى بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، من إدارة مقر إقامته بمدينة الدار البيضاء، ضرورة تجهيز قاعة المؤتمرات بالفندق.

يأتى ذلك من أجل عقد إجتماعًا مع لاعبيه مستخدمًا تسجيلات لبعض لقاءات الرجاء فى الفترة الأخيرة لإطلاعهم على أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق المنافس.

ويستعد الدراويش فى الوقت الحالى لملاقاة الفريق المغربى، فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.