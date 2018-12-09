رياضة | كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشر عبر ابو ظبي الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشر عبر ابو ظبي الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشر عبر ابو ظبي الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش

يواجه فريق ريفر بليت الأرجنتيني ضيفه فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني في مساء يوم الأحد الموافق 9 ديسمبر 2018 على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في إطار إياب الدور النهائي ضمن فعاليات بطولة كوبا ليبرتادوريس 2018 م.

ولم يعرف فريق ريفر بليت طعم الانتصار سوى في مباراتين فقط من أصل آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ريفر بليت إلى الخسارة في مباراتين أيضاً، كما سقط فريق ريفر بليت في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

أما على الجانب المقابل فلم يعرف فريق بوكا جونيورز طعم الخسارة على الإطلاق في آخر خمس مباريات خاضها، وفي مقابل ذلك نجح فريق بوكا جونيورز في تحقيق الانتصار في 3 مباريات، كما سقط فريق بوكا جونيورز في فخ التعادل في مباراتين. وينتظر فريق بوكا جونيورز أربع مباريات هامة للغاية في الفترة القليلة القادمة في بطولة الدوري الأرجنتيني بعد مباراته المقبلة مع نظيره فريق ريفر بليت، حيث يواجه فريق بوكا جونيورز في المباراة الأولى مضيفه فريق نيولز أولد بويز. وفي المباراة الثانية سوف يواجه فريق بوكا جونيورز ضيفه فريق غودي كروز، وفي المباراة الثالثة سوف يواجه فريق بوكا جونيورز مضيفه فريق سان مارتين، أما المباراة الرابعة سوف تجمع بين فريق بوكا جونيورز وبين ضيفه فريق أتلتيكو توكمان وذلك في حالة فشله في التأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية. ويحتل فريق بوكا جونيورز في الوقت الحالي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني مع امتلاكه في رصيده 24 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق ريفر بليت في الوقت الحالي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني مع امتلاكه في رصيده 19 نقطة. وكان فريق ريفر بليت قد تعادل إيجابياً بهدفين لمثلهما في مباراة الذهاب خارج أرضه أمام مضيفه فريق بوكا جونيورز، علماً بأن مباراة الإياب كان قد تم تأجيلها منذ شهر نوفمبر الماضي بسبب أحداث الشغب التي أدت لنقل المباراة خارج قارة أمريكا الجنوبية. ومن المقرر أن يتم نقل مباراة فريق ريفر بليت مع ضيفه فريق بوكا جونيورز عبر قناة AD Sports HD2 المجانية بصوت كلاً من المعلق علي سعيد الكعبي وأيضاً المعلق محمد حسين، وذلك في تمام الساعة 21:30 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وأيضاً الساعة 22:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كورة اون لاين .. مشاهدة بث مباشر مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشر عبر ابو ظبي الرياضية 1 HD | Bein match بين ماتش