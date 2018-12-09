رياضة | فييرا يحفز لاعبي الإسماعيلي بالجلسات لتخطي عقبة الرجاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فييرا يحفز لاعبي الإسماعيلي بالجلسات لتخطي عقبة الرجاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد البرازيلى يوسف فييرا المدير الفنى للإسماعيلى، جلسات منفردة مع عدد من لاعبى الفريق، على هامش برنامجه اليومى بالمغرب.

ويهدف ” فييرا ” فى تحفيز هولاء اللاعبين قبل المواجهة المصيرية القادمة ضد الرجاء المغربى.

حيث خصص جلسة مع محمود متولى مدافع الدراويش، لتوجيه بعض التعليمات التى يسعى لتحفيظها للاعب قبل اللقاء المقبل.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى المغربى فى تمام الساعة التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.