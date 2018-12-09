رياضة | الثلاثاء.. سيراميكا كليوباترا يواجه الداخلية وديا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الثلاثاء.. سيراميكا كليوباترا يواجه الداخلية وديا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنتدي سيراميكا كليوباترا، مباراة ودية، في الواحدة ظهر بعد غد الثلاثاء، أمام فريق الداخلية، في إطار استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة دوري الدرجة الثانية.

وكان كليوباترا خاض مباراتين وديتين في فترة التوقف الحالية، فاز في الأولى على وادي دجلة بهدفي شادي حسين وبسام أبو الحديد، وانتصر في الثانية على هليوبوليس برياعية.

واتفق أحمد الكيلاني المدير الإداري بفريق سيراميكا كليوباترا ك، مع الداخلية على خوض اللقاء، على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، الذي يحتضن تدريبات الفريقين بشكل يومي.

ويسعى رمضان السيد المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إلى تجهيز اللاعبين بشكل كامل للمرحلة المقبلة الهامة والحاسمة في مباريات مجموعة القاهرة، بدوري الدرجة الثانية.