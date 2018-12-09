رياضة | الأهلي يتقدم على الطلائع بهدفي مروان محسن في الشوط الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يتقدم على الطلائع بهدفي مروان محسن في الشوط الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى الأهلي الشوط الأول من مباراته أمام طلائع الجيش متقدما بهدفين دون رد، في المباراة المقامة على ستاد السلام والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

بداية المباراة كانت قوية من جانب الأهلي، حيث حاولا لاعبو الفريق الأحمر إحراز هدف مبكر، لكنهم واجهوا تصدي مستميت من جانب دفاع الطلائع.

وفي الدقيقة ٨ تلقى أحمد الشيخ تمريرة بينية رائعة من ناصر ماهر وضعته منفردا بمحمد بسام حارس الطلائع، والذي تألق في التصدي للكرة وحرم الأهلي من الهدف الأول للأهلي.

وفي الدقيقة ١٧ وصلت الكرة من دفاع الطلائع على حدود منطقة الجزاء إلى ناصر ماهر الذي سددها قوية فوق عارضة محمد بسام بقليل.

ومرر محمد شريف عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة ٢٠ لكن رأسية السولية كانت ضعيفة لتخرج إلى ركلة مرمى للضيوف.

وفي الدقيقة ٢٤ مرر محمد هاني كرة عرضية من الناحية اليمنى داخل منطقة الجزاء، لتمر دون أن تجد من يضعها في المرمى، لتمر بسلام على مرمى الطلائع.

ومع حلول الدقيقة ٢٩ نجح مراون محسن في إحراز الهدف الأول للأهلي بطريقة رائعة مستعلا تمريرة حريرية من محمد شريف ليهز شباك الطلائع.

بعد الهدف مباشرة سدد محمد شريف كرة قوية ليتصدى لها محمد بسام وتصل على طبق من ذهب لمراون محسن الذي لم نجح في إحراز الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة ٣١.

وعقب الهدف الثاني للأهلي هدأ اللعب قليلا ليقرر لوك إيميل إجراء أول تغيير بالدفع بعموري بدلا من مؤمن إبراهيم في الدقيقة ٤٠.

ومرت الدقائق المتبقية من هذا الشوط دون أن تكتب أي جديد لينتهي بتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.