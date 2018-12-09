الامارات | كايو: فخور بما قدمه لاعبو النصر أمام بني ياس

شكرا لقرائتكم خبر عن كايو: فخور بما قدمه لاعبو النصر أمام بني ياس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كد مدرب النصر البرازيلي كايو زاناردي، أنه فخور للغاية بما قدمه لاعبو الفريق خلال مباراتهم أمام بني ياس التي أقيمت اليوم الأحد وانتهت بفوز النصر بهدف دون رد وتأهله الى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس رئيس الدولة، مشيرا الى أنه ورغم أن الفريق لعب ناقصا بعشرة لاعبين الا أن اللاعبين أكلموا المباراة على أعلى درجة من الكفاءة، واصفا الفوز في المباراة بانه كان مستحقا وأن فريقه بحاجة الى الفوز في كل مباراة شرط أن يكون مستحقا، مشددا على أنه كان يدرك بان المباراة ستكون صعبة وقوية، لافتا الى أنه نجح خلال فترة قصيرة من توليه تدريبه في إعادة تنظيم الفريق من جديد كما أن اللاعبين فهموا طريقة اللعب التي ينتهجها.

وقال كايو خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة " على الرغم من أن النصر تقدم بهدف السبق في المباراة الا أننا كنا بحاجة الى إعادة تنظيم الفريق في الملعب مرة أخرى بعدما فقد جهود اللاعب يوهان كاباي بعد طرده بالبطاقة الحمراء ورغم النقص في صفوف الفريق الا أن نتيجة المباراة كان يمكن أن تكون 2-صفر لصالح النصر".

وأضاف " سنبدأ فورا في التحضير للمباراة المقبلة أمام الجزيرة في الدوري".

وأشار مدرب النصر الى أنه حاول إنعاش خط الهجوم بدخول محمد العكبري في الشوط الثاني بديلا للاعب صموئيل روزا الذي كان يعاني من الإرهاق.