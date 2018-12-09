الامارات | بالصور..الاعتداءات العنصرية تعود إلى الدوري الانجليزي ضد لاعب مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور..الاعتداءات العنصرية تعود إلى الدوري الانجليزي ضد لاعب مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر الاتحاد الانجليزي لكرة القدم بيانا "يدين بشدة" الانتهاكات التي تعرض لها لاعب مانشستر سيتي رحيم ستيرلنج، في مباراة تشيلس في ستامفورد بريدج، وبدا أن اللاعب تعرض لاعتداء عنصري خلال هزيمة مانشستر سيتي أمام تشيلسي يوم السبت، عندما ذهب إلى التقاط الكرة من على جانب الملعب خلال الشوط الأول، حيث قوبل بالاعتداء من قبل المشجعين في الصفوف الأمامية من منصة ماثيو هاردينج.

وأظهر فيديو تم تداوله أن شخصًا ما يدعوه "بجسد أسود"، حيث أثار الفيديو المثير غضباً من النجوم بما في ذلك إيان رايت وغاري لينيكر وريو فرديناند بعد ظهوره على الإنترنت، وأكد الاتحاد الإنجليزي بيانًا يؤكد أنه سيعمل إلى جانب السلطات المعنية للتعامل مع الحادث، وجاء في البيان "نأخذ جميع مزاعم التمييز على محمل الجد للغاية وسنعمل مع الأندية والسلطات المعنية لضمان التعامل مع هذه المسألة بشكل مناسب".

وأضاف البيان: "إننا ندين بشدة جميع أشكال التمييز ونشجع جميع الجماهير والمشاركين الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للإساءة التمييزية أو شهدوا عليها للإبلاغ عنها من خلال القنوات المناسبة: اتحاد كرة القدم، أو اتحاد المقاطعات لدينا أو شركاؤنا".

وجاء في بيان من تشيلسي: "نحن على دراية بالتقارير ولقطات الفيديو. سنحقق في الأمر بشكل كامل وسنتخذ أقوى إجراء ممكن عند الضرورة".