الامارات | النصر بـ 10 لاعبين يعبر إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة

شكرا لقرائتكم خبر عن النصر بـ 10 لاعبين يعبر إلى ربع نهائي كأس رئيس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف النصر بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي في مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم بعد فوزه على بني ياس بهدف دون رد سجله المحترف البرازيلي ماركوس غابرييل " 24" خلال المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد على استاد خالد بن محمد بالحزانة في الشارقة ضمن دور الـ 16 في المسابقة، علما بأن النصرودع النسخة الماضية للبطولة من نفس الدور بعد خسارته أمام دبا.

ورغم أن النصر لعب "61" دقيقة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه الفرنسي يوهان كاباي " 29" إثر لعبة مشتركة وتدخل عنيف مع لاعب بني ياس صالح حبوش الا أنه حافظ على تقدمه في المباراة.

وعزز النصر بهذه الخطوة وتأهله لهذه المرحلة المتقدمة من البطولة حظوظه بقوة في المنافسة على اللقب.

وشهدت المباراة حضورا جماهيريا بلغ 1025 مشجعا، وأنهى النصر الشوط الأول متقدما بهدف وكان الأفضل والأكثر حركة ونشاطا في هذا الشوط لامتلاكه زمام المبادرة بفضل التحركات الإيجابية لخط هجومه بقيادة النجم الإسباني ألفارو نيغريدو والبرازيليين صموئيل روزا وماركوس غابرييل إضافة للمحترف الفرنسي يوهان كاباي قبل خروجه من الملعب مطرودا وفي المقابل فقد اعتمد بني ياس في اغلب فترات الشوط الأول على الكرات المرتدة ولم يستغل النقص العددي في صفوف النصر الذي تأثر كثيرا بطرد لاعبه كاباي.

وشهد الشوط الثاني أفضلية نسبية لبني ياس لكنه لم يستثمر الفرص التي سنحت له التي كان أبرزها التسديدة القوية للاعب البديل سهيل النوبي" 54" التي كان يمكن أن تهدي بني ياس هدف التعادل في المباراة.

وباءت محاولات بني ياس في الدقائق الأخيرة للمباراة في تعديل النتيجة بالفشل لينتهي اللقاء بفوز النصر بهدف دون رد.