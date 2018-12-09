الامارات | شباب السعودية يخطف ثالث بطاقات الصالات الآسيوية

شكرا لقرائتكم خبر عن شباب السعودية يخطف ثالث بطاقات الصالات الآسيوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خطف منتخب شباب السعودية البطاقة الثالثة المؤهلة الى نهائيات بطولة اسيا بكرة القدم داخل الصالات والتي ستقام العام القادم وذلك بعد ان فاز على شقيقه منتخب شباب البحرين بنتيجة 10-3، في المباراة التي اقيمت عصر اليوم في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة ضمن تصفيات منطقة غرب اسيا، ليلتحق الاخضر الشاب بكل من العراق ولبنان اللذان ضمنا التأهل يوم امس، وبهذه النتيجة يسدل الستار على منافسات التصفيات التي استمرت 4 ايام. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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