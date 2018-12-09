شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يصرف النظر عن «بن عمر».. ويقترب من الأنجولى «جيرالدو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - صرفت لجنة التعاقدات بالنادى الأهلى النظر عن التعاقد مع التونسى محمد أمين بن عمر، لاعب النجم الساحلى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب كثرة الإصابات التى يعانى منها اللاعب، والتى أبعدته بشكل مستمر عن معظم مباريات النجم الساحلى فى الموسم الماضى.

وكانت المفاوضات بين الأهلى واللاعب وصلت لمرحلة متقدمة قبل أن يتم التراجع عن التعاقد بتوصية من أنيس بوجلبان، لاعب الفريق الأسبق، والذى يقيم فترة معايشة حالياً مع الفريق تمهيداً لدخوله مجال التدريب فى تونس.

وقطع مسؤولو النادى شوطاً كبيراً فى إنهاء التعاقد مع الأنجولى جيرالدو دا كوستا، لاعب أول أغسطس الأنجولى، والذى جذب الأنظار إليه بشدة فى بطولة دورى أبطال أفريقيا الماضية، بعدما قاد فريقه للوصول لمباراة نصف النهائى، ورحب اللاعب بارتداء الفانلة الحمراء، ويسعى مسؤولو الأهلى لإنهاء الصفقة بنجاح فى ظل تلقى اللاعب العديد من العروض، على رأسها الترجى التونسى، ومازيمبى الكونغولى.

جاء ذلك فى الوقت الذى وقع فيه محمود مرعى، مدافع وادى دجلة، على عقود انضمامه للفريق، لمدة 4 سنوات ونصف، بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، ويتبقى فقط إنهاء كافة التفاصيل المادية للصفقة مع ماجد سامى، رئيس وادى دجلة، لاسيما فى ظل تمسك تاكيس جونيس، المدير الفنى لدجلة، بخدمات اللاعب، أو التعاقد مع مدافع متميز.

ويحسم محمود الخطيب، رئيس النادى، ملف المدير الفنى الجديد، الذى سيتولى قيادة الفريق الكروى خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة اليوم «الإثنين» والذى سينعقد فى فرع النادى بالشيخ زايد، حيث يفاضل مسؤولو الأهلى بين أكثر من مدرب أجنبى، من بينهم دونجا، المدير الفنى الأسبق لمنتخب البرازيل، الذى رحب بتولى تدريب الأحمر باعتباره أحد أكبر الأندية الأفريقية، وذلك بعدما عرض الأمر عليه من جانب أحد الوسطاء.

من جهة أخرى يؤدى الفريق مرانه صباح اليوم «الإثنين»، بدون راحة استعدادًا لضربة البداية فى دورى أبطال أفريقيا أمام «جيما الإثيوبى»، فى المباراة التى تقام الجمعة المقبل فى ذهاب دور الـ32 بالبطولة، وتقام مباراة الذهاب بين الفريقين فى مصر فيما تقام مباراة العودة فى إثيوبيا، حيث خاض الفريق مبارات الأحد، أمام طلائع الجيش فى المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ14 لبطولة الدورى

ومنح الجهاز الفنى اللاعبين الغائبين عن مواجهة طلائع الجيش راحة اليوم من التدريبات، على أن ينتظموا اليوم فى المران مع الفريق.

واستقر يوسف بالتنسيق مع الجهاز الطبى، على منح اللاعبين المصابين، والذين يؤدون تدريباتهم العلاجية والتأهيلية راحة، مع باقى اللاعبين الذين لم يتم ضمهم لقائمة الفريق التى واجهت طلائع الجيش. وعلى صعيد المواجهة الأفريقية، طلب محمد يوسف خوض مباراة بطل إثيوبيا، على أرض ملعب ستاد السلام، بدلاً من برج العرب، خوفاً على اللاعبين من الإرهاق، وبالفعل خاطب العميد محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى، الجهات الأمنية للحصول على موافقة اللعب على ستاد السلام، بينما تتقرر أن يسبق سمير عدلى، المدير الإدارى، بعثة الفريق إلى إثيوبيا بـ24 ساعة، لترتيب كافة الأمور المتعلقة بإقامة البعثة وتأمينها وملاعب التدريب وغيرها من الأمور التنظيمية، ومن المقرر أن تقام مباراة العودة يوم 21 أو 22 من الشهر الجارى.

من جهته، أكد خالد محمود، طبيب الفريق، اقتراب موعد مشاركة الثنائى على معلول، ومحمد الشناوى، فى المران الجماعى، بعدما قطعا شوطاً كبيراً فى برنامجهما التأهيلى الذى خضعا له طيلة الفترة الماضية.

وتحدد أسبوع بشكل مبدئى لعودة الثنائى من جديد إلى التواجد فى المران الجماعى مع الفريق. وخاض معلول والشناوى تدريبات تأهيلية قوية خلال الفترة الأخيرة داخل ملعب التتش، وتحسنت حالتهما بشكل كبير.

واشتكى معلول والشناوى من إصابة فى العضلة الضامة، أبعدتهما عن التواجد فى التدريبات خلال الفترة الماضية.