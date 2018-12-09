شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد يفوز على هويسكا بهدف نظيف في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب فاز فريق ريال مدريد على مضيفه هويسكا بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد بملعب «ألكوراز»، وذلك في إطار مباريات الأسبوع الـ 15 من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز هدف ريال مدريد والمباراة الوحيد اللاعب الويلزي جاريث بيل في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 26 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع وبفارق نقطتين عن ألافيس وإشبيلية صاحبي المركزين الثالث والثاني، وبفارق 5 نقاط عن المتصدر

برشلونة.. فيما تجمد رصيد هويسكا عند 7 نقاط في المركز الأخير لجدول ترتيب «الليجا».

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