فيديو.. مانشستر يونايتد يعود للانتصارات برباعية في فولهام

استعاد مانشستر يونايتد نغمة الانتصارات وحقق الفوز على فولهام بنتيجة (4-1) في المباراة التي أقيمت بالجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي على ملعب "أولد ترافورد".

أنهى "الشياطين الحمر" اللقاء إكلينيكياً في الشوط الأول بعد تسجيل 3 أهداف حملت توقيع كل من آشلي يونج وخوان ماتا وروميلو لوكاكو في الدقائق 13 و28 و42 على الترتيب.

وفي النصف الثاني، ذلل المهاجم الفرنسي أبوباكار كامارا الفارق للضيوف في الدقيقة الـ67 من ركلة جزاء، قبل أن يلعبوا منقوصين من لاعب بعدها بدقيقة بعد طرد الكاميروني أندري أنجوسيا ببطاقة صفراء ثانية.

استغل ألمان يونايتد هذا النقص ليسجل هدفاً رابعاً في الدقيقة الـ82 عن طريق ماركوس راشفورد.

وبهذا يعود رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو لسكة الانتصارات في البريمييرليج بعد 4 جولات متتالية، بواقع 3 تعادلات وخسارة، ليرتفع رصيد الفريق لـ26 نقطة في المركز السادس.

في المقابل، يقبع فولهام في قاع الترتيب بتسع نقاط بعد أن استقبل خسارته الـ11 هذا الموسم.