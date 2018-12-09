الشارقة يتأهل لربع نهائي الكأس على حساب الجزيرة

نجح الشارقة متصدر دوري الخليج العربي الإماراتي في التأهل إلى ربع نهائي كأس رئيس دولة الإمارات، بعد فوزه (1-0) على الجزيرة، اليوم السبت.

وأحرز ويلتون سوارس هدف المباراة الوحيد بضربة رأس قوية، إثر تمريرة عرضية من ركلة ركنية في الدقيقة 65.

وفي مباراة أخرى، أحرز المالي شيخ دياباتي أربعة أهداف ليقود الإمارات لفوز كبير بنتيجة (4-1) على حتا ويصعد إلى دور الثمانية.

وفي وقت سابق تأهل الظفرة إلى الدور ذاته بعد فوزه (2-1) على دبا الحصن.

ولحق الفجيرة بالمتأهلين إلى دور الثمانية بعد فوزه (1-0) على عجمان الذي اهتزت شباكه بهدف، عبر لاعبه محمد علي، بالخطأ في مرماه قبل النهاية بربع ساعة.

وتأهل الوصل ودبا الفجيرة إلى الدور ذاته بعد فوزهما على العين والوحدة على الترتيب، يوم الجمعة الماضي.

وتختتم مباريات مرحلة ثمن النهائي، مساء الأحد، حيث يلتقي بني ياس مع النصر وشباب الأهلي دبي مع اتحاد كلباء.