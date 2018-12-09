ريال مدريد يفوز علي هويسكا ويتقدم للمركز الرابع

حقق فريق ريال مدريد الإسبانى فوزا غاليا على مضيفه هويسكا، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب “ألكوراز”، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني “الليجا”.

أحرز الويلزى جاريث بيل هدف الفوز لصالح ريال مدريد ضد هويسكا فى الدقيقة 8 من بداية من المباراة، وهو أول أهدافه فى الدوري الإسباني منذ 99 يوما وتحديدا منذ هدفه الأخير ضد ليجانيس مطلع سبتمبر الماضى.

بهذه النتيجة يتقدم ريال مدريد للمركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة بفارق نقطتين عن ديبورتيفو ألافيس الخامس برصيد 24 نقطة، فيما يتذيل هويسكا الترتيب برصيد 7 نقاط فقط.

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