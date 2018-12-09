مروان محسن يقود هجوم الأهلي أمام طلائع الجيش

أعلن محمد يوسف، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تشكيل فريفه لمواجهة طلائع الجيش، بعد قليل فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى:

حراسة المرمى: شريف إكرامى.

خط الدفاع: محمد هانى – سعد الدين سمير – أحمد علاء – أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية – كريم نيدفيد – ناصر ماهر – محمد شريف – أحمد الشيخ.

خط الهجوم: مروان محسن.

فيما يجلس على دكة البدلاء هشام محمد، على لطفى، وليد سليمان، مؤمن زكريا وأحمد ريان، إسلام محارب وباسم علي.

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