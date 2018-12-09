شكرا لقرائتكم الكونغو: لم ولن نترشح لاستضافة الكان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كذبت الكونغو برازافيل ما جاء على لسان أحد نواب رئيس الاتحاد الإفريقي كونها قدَّمت ملف ترشحها لاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، وذلك قصد تعويض الكاميرون التي سُحبت منها هذه المهمة، نظراً لعدم استعدادها الكامل لاحتضان المنافسة.

وبعدما قال كونستون عماري، نائب رئيس "الكاف" أحمد أحمد، إن الكونغو راسلت جهاز الاتحاد الإفريقي وأبلغته بترشحها لاحتضان المسابقة، ضمن تصريح لإذاعة "rfi" الفرنسية نقلته صحيفة "ليكيب"، جاء وزير الرياضة والتربية البدنية الكونغولي لينفي هذا المعطى.

وأوضح هيجيز نجويلونديلي في حديثه إلى إذاعة "RFI"بالقول: "على نقيض ما تم قوله سابقا، الكونغو برازافيل لن تترشح لتنظيم كأس أمم إفريقيا 2019، إنه أمر غير مُمكن. نحن على بعد ستة أشهر من المسابقة ومن غير الممكن أن نؤمِّن استضافتها بكل شرف وكرامة بالنسبة لنا".

وأضاف: "يوما ما ربما قد نترشح لاستضافة المنافسة، لكن في الوقت الحالي، هذه الخطوة ليست ضمن برنامج حكومتنا. ليس بإمكاننا تنظيم مسابقة من هذا الحجم. ليس لدينا البنيات التحتية الكافية لذلك".

"إننا لن نقدم على هذه المغامرة من أجل أن نفسد حفلة هذا الحدث ونخدش صورة بلدنا، الكونغو ليست مستعدة. هناك أزمة عالمية وأمامنا عدة أولويات تأتي قبل تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، نتمنى حظ سعيد للبلد الذي سينظم المسابقة"، يستطرد النائب الثاني لأحمد أحمد.

وكانت وسائل إعلام أجنبية قد ادَّعت، في الساعات القليلة الماضية، بناءً على تصريح نائب "الكاف"، أن الكونغو استقرت على الملاعب التي ستُحاول بها استضافة كأس أمم إفريقيا، قبل أن يُفنِّد وزير الرياضة والتربية البدنية المحلي هذا المعطى.