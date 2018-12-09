شكرا لقرائتكم ريال مدريد يفوز على هويسكا بالدورى الاسبانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق فريق ريال مدريد الإسبانى فوزا غاليا على مضيفه هويسكا، بهدف دون مقابل، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الأحد، على ملعب "ألكوراز"، ضمن منافسات الجولة 15 من عمر مسابقة الدوري الإسباني "الليجا".

أهداف مباراة ريال مدريد وهويسكا

أحرز الويلزى جاريث بيل هدف الفوز لصالح ريال مدريد ضد هويسكا فى الدقيقة 8 من بداية من المباراة، وهو أول أهدافه فى الدوري الإسباني منذ 99 يوما وتحديدا منذ هدفه الأخير ضد ليجانيس مطلع سبتمبر الماضى.

سدد إزيكويل أفيلا لاعب هويسكا كرة صاروخية تصدى لها الحارس البلجيكى تيبو كورتوا فى الدقيقة 17 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة يتقدم ريال مدريد للمركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما رفع رصيده إلى 26 نقطة بفارق نقطتين عن ديبورتيفو ألافيس الخامس برصيد 24 نقطة، فيما يتذيل هويسكا الترتيب برصيد 7 نقاط فقط.