شكرا لقرائتكم طبيب الأهلى : على معلول سيشارك في التدريبات الجماعية غدا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اكد خالد محمود طبيب الأهلي ان التونسي علي معلول ظهير ايسر الفريق سيشارك في التدريبات الجماعية بداية من غدآ الاثنين. وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية:"معلول تعافي من اصابة المزق في الضامة ..وسيبدأ في خوض التدريبات بشكل تدريجي تمهيدآ لمشاركته في مباريات الفريق الأحمر". ويواجه الأهلي طلائع الجيش علي ملعب السلام في تمام السابعة مساء اليوم في المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر، في الوقت الذي سيبدأ الفريق استعداداته بداية من الغد لمواجهة جيما الأثيوبي الجمعة في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة دوري ابطال اف

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