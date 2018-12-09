شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. الأهلى يتقدم بهدفين على طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الاول من مباراة الأهلي وطلائع الجيش المُقامة حاليًا باستاد السلام والمؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز بتقدم الاهلي بهدفين نظيفين.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامى - محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف- عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلا من: محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.

بداية هادئة من جانب الفريقين وإن كان الأهلي هو الأكثر سيطرة واستحواذًا على مجريات اللقاء بفضل تحركات الشيح وناصر ماهر ومحمد شريف، وأهدر أحمد الشيخ فرصة هدف مُحقق للأهلي في الدقيقة السابعة بعدما تلقى تمريرة سحرية من أيمن أشرف لكن محمد بسام حارس الطلائع تصدى للكرة ببراعة.

حاول الأهلي زيارة شباك الطلائع لكن دفاع الأخير تماسك وظهر قويًا أمام هجمات الشيخ وناصر ومروان فيما ظهر واضحًا أن الفريق العسكري يعتمد على الهجمة المُرتدة وحاول استغلال سرعة كابوريا ومصطفى محمد.

عادت الأمور مرة أخرى للهدوء وأنحصر اللعب وسط الملعب مع محاولات هجومية من الفريقين على فترات مُتباعدة كانت أخطرها في الدقيقة 25 عندما لعب أيمن أشرف كرة عرضية داخل منطقة جزاء لكن مروان محسن لم يتعامل معها بشكل جيد لتضييع فرصة خطرة للأهلي.

الدقيقة 30 شهدت هدف الاهلي الاول عن طريق مروان محسن الذى تلقي تمريرة ولا أروع من المجتهد محمد شريف أسكنها ببراعة في شباك الطلائع.

بعدها بدقيقة نجح مروان محسن أيضاً في تسجيل هدف ثاني بعد متابعة جيدة لكرة ارتدت من حارس الطلائع ليُسجل الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 31.

في الدقيقة 38 أجرى الجهاز الفني للطلائع تغييراً مُبكراً بخرج مؤمن أبراهيم ومشاركة عمروي وحاول الفريقين التسجيل لكن دون جدوى لينتتهي الشوط الاول بتقدم الاهلي بثنائية نظيفة.