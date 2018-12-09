شكرا لقرائتكم منتخب الصالات يتأهل إلى كأس آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأهل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عاماً إلى كأس آسيا 2019 بعد تغلبه على البحرين 10-3 في تصفيات غرب آسيا. وسجل محمد مران "سوبر هاتريك" وفهد القاسم "هاتريك" ومشاري العبيد وعبدالله جمال والوليد الحربي أهداف المنتخب السعودي في المواجهة التي جمعتهما بمدينة الفجيرة الإماراتية.

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