شكرا لقرائتكم ستيرلنغ يطالب صحف إنجلترا بالتوقف عن دعم العنصرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - طالب رحيم ستيرلينغ مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الصحف بالتوقف عن "دعم العنصرية" من خلال الطريقة التي تكتب بها عن اللاعبين الشباب.

وتعرض ستيرلينغ لهتافات عنصرية خلال المباراة التي خسرها سيتي أمام مضيفه تشيلسي بهدفين دون رد مساء السبت، حيث أظهرت تسجيلات الفيديو مجموعة من المشجعين وهم يصرخون فيه عندما تسلم الكرة.

وكتب ستيرلينغ عبر حسابه على شبكة "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي أن بعض الصحف تتحمل المسؤولية بشكل جزئي، مستنداً إلى العنوان الرئيسي لصحيفة "ديلي ميل" والتي وصفت من خلاله أفعال زميله في مانشستر سيتي، توسين أدارابيويو.

وكتبت "ديلي ميل" في عنوانها الرئيسي "لاعب شاب في مانشستر سيتي يبلغ من العمر 20 عاما ويحصل على راتب أسبوعي 25 ألف جنيه إسترليني (32 الف دولار) ينفق أكثر من 2.5 مليون استرليني لشراء مسكن رغم أنه لم يشارك في أي مباراة بالدوري الإنجليزي منذ البداية.