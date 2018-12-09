شكرا لقرائتكم خبر عن 35 دقيقة.. الأهلى يترجم سيطرته أمام الطلائع بتسجيل ثنائية نظيفة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 35 دقيقة من مباراة الأهلى وطلائع الجيش المُقامة حاليًا باستاد السلام، المؤجلة من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز، تقدم الأهلى بهدفين نظيفين.

بدأ الأهلى المباراة بتشكيل مكوّن من: شريف إكرامى - محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف- عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ ومروان محسن.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش كلا من: محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.

بداية هادئة من جانب الفريقين وإن كان الأهلى هو الأكثر سيطرة واستحواذًا على مجريات اللقاء بفضل تحركات الشيح وناصر ماهر ومحمد شريف، وأهدر أحمد الشيخ فرصة هدف مُحقق للأهلى فى الدقيقة السابعة بعدما تلقى تمريرة سحرية من أيمن أشرف لكن محمد بسام حارس الطلائع تصدى للكرة ببراعة.

حاول الأهلى زيارة شباك الطلائع لكن دفاع الأخير تماسك وظهر قويًا أمام هجمات الشيخ وناصر ومروان فيما ظهر واضحًا أن الفريق العسكرى يعتمد على الهجمة المُرتدة وحاول استغلال سرعة كابوريا ومصطفى محمد.

عادت الأمور مرة أخرى للهدوء وانحصر اللعب وسط الملعب مع محاولات هجومية من الفريقين على فترات مُتباعدة كانت أخطرها فى الدقيقة 25، عندما لعب أيمن أشرف كرة عرضية داخل منطقة جزاء لكن مروان محسن لم يتعامل معها بشكل جيد لتضييع فرصة خطرة للأهلى.

الدقيقة 30 شهدت هدف الأهلى الاول عن طريق مروان محسن الذى تلقى تمريرة ولا أروع من المجتهد محمد شريف أسكنها ببراعة فى شباك الطلائع، بعدها بدقيقة نجح مروان محسن أيضاً فى تسجيل هدف ثان بعد متابعة جيدة لكرة أرتدت من حارس الطلائع ليُسجل الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 31.

نشط أداء الطلائع عقب ثنائية الأهلى المُتتالية، كما حاول الأهلى السيطرة على اللقاء.