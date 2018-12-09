شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مروان محسن يحرز هدف الأهلى الأول فى شباك الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز مروان محسن مهاجم الأهلي هدفين الأول لفريقه بعد تمريرة سحرية من محمد شريف فى الدقيقة 29 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على ستاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامى _ خط الدفاع: محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف _ خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ _ خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.