شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى السلاح يودعون منافسات كأس العالم ببولندا من دور الـ64 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع ثلاثى منتخب السلاح، مازن العربى وأدهم معتز ومدحت معتز، منافسات كأس العالم تحت 20 سنة المقام فى بولندا بالخسارة فى دور الـ64 .

خسر العربى فى دور الـ64 من بطل فرنسا 15 /9، بينما خسر أدهم من لاعب رومانيا 15 /7، وتلقى مدحت الهزيمة من لاعب تايلاند 15 /12.

وكانت البعثة قد توجهت إلى بولندا فجر السبت الماضى برئاسة سامر شريف عضو مجلس الإدارة .

وكان عبد المنعم الحسينى، رئيس اتحاد السلاح، أكد مشاركة نفس البعثة فى منافسات كأس العالم بألمانيا المحدد لها 16، و17 من نفس الشهر الحالى.