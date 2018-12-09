شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. أحمد الشيخ يهدر أول فرصة محققة للأهلى أمام مرمى الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر أحمد الشيخ صانع ألعاب الأهلى، فرصة محققة لإحراز الهدف الأول لفريقه فى شباك طلائع الجيش بعدما سدد الكرة فى قدم الحارس محمد بسام فى الدقيقة 8 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد السلام، في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلى كالتالى: حراسة المرمى: شريف إكرامى _ خط الدفاع: محمد هانى - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف _ خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ _ خط الهجوم: مروان محسن.

وضم تشكيل طلائع الجيش كلا من :محمد بسام، محمد أبو المجد، على الفيل، مؤمن إبراهيم، محمد رزق، أحمد سامى، أحمد سمير، وحسن واسوا، عاصم صلاح، أحمد كابوريا، مصطفى محمد.