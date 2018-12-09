شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخوض ودية غدا مع فريق الشباب بالنادى استعدادا للقطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض مباراة ودية غدا الإثنين مع فريق شباب النادي مواليد 97، على ملعب النادى ضمن الاستعدادات لمواجهة القطن التشادى.

ومن المقرر أن يؤدي مجموعة اللاعبين الذين لن يشاركوا فى اللقاء الودى غدا الاثنين، مرانا فى العاشرة صباحا، لتجهيزهم أيضا للمرحلة المقبلة من المنافسات الخاصة بالفريق الأبيض.

ويواصل الزمالك استعداداته لمواجهة فريق القطن التشادى، فى المباراة التى ستقام يوم السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ 32 للكونفدرالية.