شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المؤسسة العسكرية للملاكمة يحصدون 17 ميدالية فى بطولة الجمهورية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتوالى إنجازات وبطولات لاعبى المؤسسات الرياضية بقطاع البطولة الرياضية التابع لجهاز الرياضة للقوات المسلحة محليا ودوليا فى مختلف الألعاب، فقد حقق لاعبو قطاع البطولة والمؤسسة العسكرية الرياضية إنجازا غير مسبوق فى بطولة الجمهورية للملاكمة للشباب مواليد ٢٠٠١، التى أقيمت مؤخرا بنادى المؤسسة الرياضية العسكرية بأسيوط.

وشارك فيها ٦٢ ناديا ومركز شباب يمثلهم ٢١٥ لاعبا منهم ٦ أندية من المؤسسة الرياضية العسكرية بـ٣٦ لاعبا، وقد حصل أبطال قطاع البطولة للقوات المسلحة على ١٧ ميدالية متنوعة (٤ ذهب، ٤ فضة، ٩ برونز)، وجاء نادى المدرسة الرياضية العسكرية بأسيوط فى المركز الأول برصيد ٣٣ نقطة، وحصل نادى مركز شباب المعادى على المركز الثانى برصيد ٢١ نقطة، وجاء نادى المدرسة الرياضية العسكرية بالإسكندرية فى المركز الثالث برصيد ١٨ نقطة.

وقد أهدى أبطال قطاع البطولة الرياضية للقوات المسلحة هذا الإنجاز إلى القيادة العامة للقوات المسلحة على الدعم والمساندة اللامحدودة حتى تحققت هذة الإنجازات مع وعد بمزيد من تحقيق الإنجازات والبطولات فى مختلف البطولات العالمية والقارية والأولمبية.

كما قدم قطاع البطولة الرياضية للقوات المسلحة بالشكر على الدعم الفنى للاتحاد المصرى للملاكمة على التعاون الوثيق مع أندية القوات المسلحة وهو ما يصب فى مصلحة المنتخب الوطنى للملاكمة.

وشهد نهائى البطولة وحفل الختام اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، وقام بتكريم الأبطال فى حضور العميد محمد صادق قائد مدرسة أسيوط، والعقيد تامر عبد الحميد إمام المشرف العام على الملاكمة بقطاع البطولة الرياضية للقوات المسلحة، والعقيد أحمد عبد القادر نائب مدير مدرسة أسيوط والمقدم أحمد رأفت مسلم مدير النشاط الرياضى بالمدرسة .

وقد حصل لاعبو المدرسة الرياضية بالهايكستب على المركز الأول برصيد ٢٩ نقطة فى عودة قوية لمؤسسة الهايكستب، وحصلت مدرسة الإسكندرية على المركز الثانى برصيد ٢٥ نقطة، وجاءت مدرسة أسيوط فى المركز الثالث برصيد ١٩ نفطة، بينما حصلت المنيا على المركز الرابع برصيد ١٧ نقطة، وجاءت مدرسة السويس فى المركز الخامس برصيد ١٦ نقطة.

هذه الإنجازات لم تتحقق بضربة حظ أو بمحض الصدفة، ولكنها تحققت نتيجة خطة مدروسة ومعدة جيدا على أعلى مستوى من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة وجهد مبذول من الأجهزة الفنية والإدارية، وأيضا تنسيق ومتابعة مع الاتحاد المصرى للملاكمة لتخريج أبطال فى الملاكمة يمثلون مصر فى المحافل الدولية والعالمية فى هذة اللعبة، وللوصول لمنصات التتويج ورفع إسم وعلم مصر عالياً خفاقا.

وقد أشاد محافظ أسيوط بقوة المنافسة فى البطولة من جميع المشاركين، وأثنى المحافظ على المستوى الفنى والبدنى المرتفع لاعبى المدرسة الرياضية العسكرية بأسيوط، وطالبهم بالاستمرار على نفس المستوى المتميز وحصد الميداليات والمراكز الأولى من أجل الوصول إلى العالمية.

وقد حصل على الميداليات الذهبية كل من: رشاد محمد رشاد فى وزن ٤٩ كجم، عبد الناصر على فى وزن ٥٢ كجم، بينما حصل على الميداليات الفضية كل من : يوسف محمد رمضان فى وزن ٥٦ كجم، محمد أسامة فى وزن ٦٠ كجم، أحمد حاتم فى وزن ٦٤ كجم، محمد صبرى فى وزن ٧٥ كجم، وحصل على الميداليات البرونزية كل من اللاعبين : محمود محمد فتحى، يونس عبد الحكيم، محمد على محمد، محمود رمضان، علاء محمد السيد، حسن أحمد سالم، أحمد مصطفى كامل.