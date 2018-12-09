شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة وعاصم خليفة يحضران نهائى بلاك بول المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر كل من الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة، وعاصم خليفة رئيس الاتحاد المصرى للاسكواش، نهائى بطولة بلاك بول المفتوحة، والذى ينطلق فى تمام السابعة مساء، فى أمسية مصرية قوية، حيث يلتقى على فرج لاعب وادى دجلة المصنف الثانى عالميا، نظيره كريم عبد الجواد لاعب النادى الأهلى المصنف التاسع .

ويسلم وزير الرياضة وعاصم خليفة كأس البطولة للفائز، وتعد بطولة بلاك بول واحدة من أكبر 7 بطولات فى لعبة الاسكواش والتى تصنف من فئة البلاتينيوم، حيث تبلغ قيمة جوائزها المادية 180 ألف دولار .

وكان على فرج تأهل للمباراة النهائية عقب تغلبه على النيوزيلاندى بول كول بثلاثة أشواط نظيفة، فيما تأهل كريم عبد الجواد إلى المباراة النعائية عقب إقصائه لطارق مؤمن المصنف الرابع، بعدما نجح عبد الجواد أيضا فى إقصاء محمد الشوربجى المصنف الأول من الدور ربع النهائى للبطولة.