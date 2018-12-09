شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى: على معلول يشارك فى مران الغد بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، أن التونسى على معلول ظهير أيسر الفريق سيشارك فى التدريبات الجماعية بداية من غد الاثنين. وقال طبيب الأهلى فى تصريحات صحفية: "معلول تعافى من إصابة المزق فى الضامة، وسيبدأ فى خوض التدريبات بشكل تدريجى تمهيدا لمشاركته فى مباريات الفريق الأحمر". ويواجه الأهلى طلائع الجيش على ملعب السلام فى تمام السابعة مساء اليوم فى المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر، فى الوقت الذى سيبدأ الفريق استعداداته بداية من الغد لمواجهة جيما الإثيوبى يوم الجمعة المقبل فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

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