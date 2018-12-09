شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تستخدم 10 كاميرات فى إخراج مباراة الأهلى والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقوم قناة أون سبورت بإخراج مباراة الأهلى وطلائع الجيش مستخدمة 10 كاميرات، وذلك بمعزل عن إخراج التلفزيون المصري. ويستخدم مخرجو التليفزيون المصرى كاميرات sd فى إخراج المباراة، نظرا لعدم توفر كاميرات hd اليوم، فى الوقت الذى تذيع قناه أون سبورت المباراة بتقنية الـhd . ويواجه الأهلى طلائع الجيش على ملعب السلام فى تمام السابعة مساء فى المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الرابعة عشر.

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