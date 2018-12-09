شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يعسكر بـ18 لاعبا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار مؤمن سليمان، المدير الفنى لبتروجت، 18 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق استعداداً لمواجهة المقاولون العرب غداً ضمن فعاليات الأسبوع السابع عشر للدورى والمقرر إقامتها باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

وتضم القائمة كلاً من:

حراسة المرمى: علي فرج، محمد أبو المجد بونجا.

خط الدفاع: إبراهيم القاضي، أحمد عبد العال، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا، أحمد صبحي.

خط الوسط: أحمد جمال، حميد ماو، شيملس بيكلي، محمود عماد، أحمد العجوز، محمود صلاح، على عيد، محمد مسعد.

خط الهجوم: أحمد مصطفى لا لا، أحمد رؤوف.

يحتل بتروجت المركز السادس عشر بجدول الدورى برصيد 15 نقطة جمعها من الفوز فى لقاءين والتعادل فى 9 لقاءات والخسارة فى 5 لقاءات.