شكرا لقرائتكم خبر عن جنش يغيب عن مران الزمالك بعد إجازة جروس بسبب مولوده الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غاب محمود جنش، حارس مرمى الزمالك، عن مران الفريق اليوم الأحد، بعد حصوله على إجازة من جانب السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق الأبيض.

جاء غياب جنش بعدما رُزق بمولوده الجديد "مالك"، خلال الساعات الماضية، وحرص الجهاز الفنى واللاعبون على تقديم التهنئة لحارس مرمى الفريق الأبيض، ويستعد الزمالك حاليا لمواجهة القطن التشادى، يوم السبت المقبل، على استاد بتروسبورت، فى ذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية.

فيما وضع الجهاز الفنى للزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، برنامجا بدنيا قويا للاعبين على هامش المران اليوم، وقام اللاعبون بأداء الفقرة البدنية من خلال مجموعات بعد تقسيهم لرفع معدل اللياقه للجميع والتغلب على ضغط المباريات والمجهود البدنى المبذول من اللاعبين، بسبب تلاحم البطولات والمباريات المختلفة.