شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: الأهلى يحتاج للاعبين أمثال مؤمن زكريا داخل الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عماد متعب، مهاجم الأهلى السابق، أن المارد الأحمر يحتاج للاعبين أمثال مؤمن زكريا داخل الملعب لزيادة الفاعلية الهجومية للفريق الكروى .

وأضاف متعب، أثناء تحليله لمباراة الأهلى وطلائع الجيش على قناة أون سبورت، أن الأهلى يحتاج فى الوقت الحالى للاعبين خبرة أمثال مؤمن زكريا لامتلاكه الخبرات التى تدفع المدير الفنى لإشراكه وتحركاته داخل الملعب تفيد الفريق فى الوقت الحالى.

وأشار متعب إلى أن زكريا أنهى جميع المشاكل التى كانت من الممكن أن تشتت تفكيره وتبعده عن مستواه، بعد نجاح مسئولى الأهلى فى تجديد عقد اللاعب، وأن سيد عبد الحفيظ ومحمد يوسف لهما الدور فى تجديد عقده مع الأهلى.

وأنهى القناص حديثة عن محمد يوسف المدير الفنى للفريق الأول بالنادى الأهلى أن المدير الفنى يعتمد على تثبيت التشكيل فى المباريات لانسجام اللاعبين داخل الملعب، لظهور مستوى الأهلى أفضل فى المباريات القادمة.

يذكر أن الأهلى يواجه طلائع الجيش اليوم فى السابعة مساء على استاد السلام، فى إطار منافسات الدورى الممتاز.