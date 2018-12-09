السيد سالم يوضح حقيقة توقيعه للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد السيد سالم، لاعب وادي دجلة، أنه حتى الآن لم يقدم الزمالك عرضا رسميا لإدارة ناديه للتعاقد معه في يناير المقبل.

وقال سالم في تصريحات تلفزيونية، إنه شرف لأي لاعب التوقيع للزمالك، لكن حتى الآن لا توجد مفاوضات رسمية مع القلعة البيضاء.

وأضاف، أن كل ما يتردد حول توقيعه للزمالك لا يتعدى كونه كلام مع وكيله والقلعة البيضاء، ولا يوجد أي تواصل معه.

وأوضح، أن وكيله لم يتحدث معه بشأن رحيله عن وادي دجلة في يناير أو نهاية الموسم، وحين يكون هناك مفاوضات رسمية من الزمالك سيكون هناك تواصل.

واختتم:" من حقي التوقيع لاي نادي في يناير المقبل ، وشرف لأي لاعب ارتداء قميص الزمالك".