مباشر الشوط الأول.. الأهلي 2- 0 طلائع الجيش.. مروان محسن يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- علي البهجي:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تغطية مباشرة لأحداث مباراة الأهلي وطلائع الجيش، في المباراة التي تأتي ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع الرابع عشر.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 17 نقطة من تسع مباريات، في المقابل يتواجد طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

ويدخل الأهلي للمباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : شريف إكرامي.

خط الدفاع : محمد هاني - سعد الدين سمير - أحمد علاء - أيمن أشرف.

خط الوسط: عمرو السولية - كريم نيدفيد - ناصر ماهر - محمد شريف - أحمد الشيخ.

خط الهجوم : مروان محسن.

ومع بداية المباراة سيطر الأهلي على مجريات اللعب، وحاول شن الهجمات عن طريق الكرات الطولية، وكاد أن يترجم تلك السيطرة لهدف في الدقيقة 8 بعد تمريرة سحرية من ناصر ماهر وتصل لأحمد الشيخ، الذي سدد الكرة في جسد حارس طلائع الجيش.

وفي الدقيقة 20 أرسل محمد شريف كرة عرضية داخل منطقة جزاء الطلائع، ليحولها عمرو السولية برأسيه لكنه الكرة تصل للحارس محمد بسام.

وترجم الأهلي سيطرته لهدف في الدقيقة 29، بعد مهارة من محمد شريف ومرر كرة سحرية أرضية حولها مروان محسن بقدمه في شباك طلائع الجيش.

ولم يمر دقيقتين على هدف الأهلي الأول، ليسجل مروان الهدف الثاني له، بعد تصويبه محمد شريف وتصدى لها الحارس، أعقبها متابعة من محسن وسدد الكرة في الشباك.