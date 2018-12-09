مران الزمالك.. طلب من جروس.. عودة ساسي وفتحي.. وراحة لجمعة والونش

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

خاض الزمالك مرانه اليوم الأحد تحت قيادة المدير الفني السويسري كريستيان جروس، واستعدادًا لمواجهة القطن التشادي، وشهد عودة فرجاني ساسي ومصطفى فتحي للتدريبات، وغاب عبدالله جمعة ومحمود "الونش".

وعقد جروس جلسة مع لاعبي الفريق الأبيض على هامش المران قبل مواجهة ذهاب دور الـ٣٢ للكونفدرالية المقرر لها يوم السبت المقبل.

طالب المدير الفني من اللاعبين ضرورة التركيز في الفترة الحالية استعدادا للقاء بطل تشاد لتحقيق فوز مريح قبل خوض لقاء العودة أحد أيام ٢١ أو ٢٢ أو ٢٣ ديسمبر الجاري بتشاد.

وشارك ثنائي الزمالك فرجاني ساسي ومصطفي فتحي، في تدريبات الفريق بعد تماثلهما للشفاء من الإصابة التي تعرض لها الثنائي في مباراة المصري.

وانتظم الثنائي بشكل طبيعي في مران اليوم الأحد، في حين حصل عبد الله جمعة ومحمود "الونش" على راحة وأدى الثنائي تدريبات تأهيلية ويعاني عبد الله جمعة من إصابة بشد في الخلفية في حين يعاني الونش من إصابة بمزق في الضامة.

وشارك محمد عنتر، بشكل طبيعي في التدريبات بعدما أدي تدريبات جري أمس الأول بسبب شعوره بالاجهاد.