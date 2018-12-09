النجم الساحلي: لم نتلق عروض من الأهلي لضم بن عمر.. و 5 ملايين دولار لرحيله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

قال فيصل خليفة، عضو مجلس إدارة نادي النجم الساحلي التونسي، إن إدارة نادية لن تسمح برحيل اللاعب محمد أمين بن عمر، إلا بعد الحصول على 5 ملايين دولار حكد أدني.

وأضاف خليفة في تصريحات لبرنامج "المحترف":" لم نتلق أي عروض رسمية من جانب النادي الأهلي أو أي نادي مصري آخر لضم بن عمر".

وتابع:" كل ما حدث مفاوضات شفوية بين وكيل اللاعب والنادي الأهلي ولم ترتقي للعرض الرسمي".

وأوضح عضو مجلس إدارة النجم الساحلي، أن إدارة ناديه حددت 5 ملايين دولار كحد أدنى للتفريط في اللاعب، لافتا أن النادي التونسي لن يقبل بأقل من هذا المبلغ في لاعب هو الأغلى في الساحة العربية ومن أفضل اللاعبين في تونس.

وأشار إلى أن بن عمر تلقىعرضًا من أوليمبياكوس اليوناني منذ أسابيع لكن المفاوضات كانت عبر اتصالات هاتفية فقط وتوقفت بعد ذلك.