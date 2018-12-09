صبحي يشهد المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن اشهار الاتحاد المصري ستريك ورك اوت

كتب - عادل يوسف وعبدالرحمن أبوهاشم:

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي الخاص بإشهار اتحاد «ستريت وورك اوت ، بحضور إسلام قرطام رئيس الإتحاد الجديد وعدد من نجوم الرياضة منهم الكابتن أحمد شوبير نائب رئيس الإتحاد المصرى لكرة القدم والمصارع الأوليمبى كرم جابر واللاعبة عبير عبد المقصود بطلة كمال الأجسام ، وتم خلال المؤتمر إعلان إطلاق الإتحاد المصرى لـ ستريك ورك آوت كإتحاد نوعى يهتم بألعاب الشباب في الشوارع والحدائق والأندية ،

وأكد د. أشرف صبحي أن الوزارة تهتم برياضة الممارسة الرياضية بجانب رياضة البطولة وذلك وفقاُ لاستراتيجية الوزارة في بناء الشباب المصري من مختلف الجوانب العقلية والنفسية والاجتماعية مشيراً إلي أن بناء الشباب المصري يعتبر أمن قومي وفقاً لاهتمامات الدولة ، وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على دعم رياضة ستريت ورك آوت بجانب المبادرات التي تنفذها وزارة الشباب الرياضة لجعل الرياضة أسلوب حياة للشباب المصري ، وعلي

صعيد آخر أضاف أن وزارة الشباب والرياضة تقف مع جميع الهيئات الرياضية من أندية واتحادات لرفع علم مصر في مختلف البطولات العالمية .

وفى سياق متصل فقد أعلن خلال المؤتمر الصحفى عن تنظيم مصر بطولة العالم لستريت وورك اوت بسفح الأهرامات لأول مرة بمشاركة 60 لاعب يمثلون 20 دولة ، وأشارالبطل الأوليمبي كرم جابر أنه سوف يشارك في بطولة العالم القادمة باسم مصر وستكون هناك مفاجآت كثيره .

كما أكد الدكتور هشام الجيوشي سكرتير عام الاتحاد المصري للجامعات إدراج رياضة ستريت وورك اوت ضمن برامج المنافسة الرياضة في الجامعات المصرية .