لاعب أرسنال يتواجد في مدريد من أجل نهائي القرن

لوكاس توريرا

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

حرص الأوروجوياني لوكاس توريرا لاعب وسط أرسنال الإنجليزي على الحضور مباراة نهائي "القرن" بين بوكا جونيورز وريفر بليت التي ستقام على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" معقل نادي ريال مدريد في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الاحد، ضمن نهائي إياب كأس "كوبا الليبرتادوريس".

وشوهد توريرا في مدينة مدريد عاصمة إسبانيا اليوم، قبل ساعات من بداية مباراة نهائي القرن حيث سيكون متواجد

في ملعب برنابيو لحضور المباراة، ومن المعروف أن اللاعب الأوروجوياني يدعم البوكا.

وقال توريرا في وقت سابق: " بمجرد اعتماد المباراة في مدريد، حجزت تذاكر المباراة وقد نجحت بذلك".

وأضاف " إنها المباراة الأولى التي سأشاهد فيها بوكاجونيورز وريفر بليت في حياتي، أمل أن أستمتع بمشاهدتهم".

وكانت قد تأجلت مباراة نهائي

القرن أكثر من مرة بعد أحداث الضرب ورمى الحجارة على حافلة بوكا جونيورز و إصابة بعض اللاعبين إصابات بالغة.

وأعلن الاتحاد الأمريكي الجنوبي "الكونميبول" بعد إجتماع رئيس الاتحاد القاري أليخاندرو دومينجيز برئيسي الناديين، عن لعب مباراة نهائي القرن بين بوكا جونيورز وريفربليت، في مدريد عاصمة إسبانيا، على ملعب "سنتيايجو بيرنابيو"، ضمن إياب نهائي كأس "كوبا ليبرتادوريس".

وكانت قد انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في بداية الشهر الماضي، بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما على ملعب "لا بومبونيرا" معقل بوكا جونيورز.