اعتراضات على التحكيم بمباراة الاهلي وطلائع الجيش

مباراة الاهلي وطلائع الجيش كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال اعترض البلجيكي لوك إيميل المدير الفني لفريق طلائع الجيش بقوة على الحكم المساعد لمباراة الأهلي بالجولة الرابعة عشر للدوري بسبب قرار احتساب رمية تماس للفريق الأحمر. عشر للدوري بسبب قرار احتساب رمية تماس للفريق الأحمر. وهاجمت جماهير الأهلي الحكم محمد الحنفي بعد أن تجاهل منح عاصم صلاح ظهير أيسر الطلائع إنذاراً رغم دفعه محمد هاني ظهير أيمن الفريق الأحمر دون كرة.

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