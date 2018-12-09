طبيب الأهلي يتحدث عن موعد عودة علي معلول

كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال

قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ان علي معلول، ظهير أيسر الفريق، سينتظم في التدريبات الجماعية، في أول مران للفريق عقب خوض

مباراة الجيش، التي تقام اليوم، ضمن مؤجلات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري.

وأوضح أن اللاعب سيبدأ المشاركة في

تدريبات الكرة تدريجيًا مع أول مران للأهلي تمهيدًا للمشاركة في المباريات خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف أن اللاعب تعافى من الإصابة. ويدخل تدريجيًا في تدريبات الكرة لتحديد مدى استجابته قبل المشاركة في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.