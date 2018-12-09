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شاهد.. ريال مدريد يتخطى هويسكا بهدف وحيد

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كتب - عادل أبو الفضل:

حقق فريق ريال مدريد الفوز على هويسكا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ألكوراز، في إطار مباريات الأسبوع 15 من

الدوري الاسباني.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 8، بعد كرة عرضية من الفارو اودريوزولا استقبلها الويلزي جاريث بيل

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بتسديدة مباشرة، معلناً عن هدف الفوز للفريق الملكي.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 26 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن المركز الثاني والثالث، و5 نقاط عن متصدر الليجا.

شاهد الهدف:

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