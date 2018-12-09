شاهد.. ريال مدريد يتخطى هويسكا بهدف وحيد

كتب - عادل أبو الفضل:بتسديدة مباشرة، معلناً عن هدف الفوز للفريق الملكي.
حقق فريق ريال مدريد الفوز على هويسكا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب ألكوراز، في إطار مباريات الأسبوع 15 منالدوري الاسباني.
جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 8، بعد كرة عرضية من الفارو اودريوزولا استقبلها الويلزي جاريث بيل
وبتلك النتيجة ارتفع رصيد ريال مدريد إلى 26 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين عن المركز الثاني والثالث، و5 نقاط عن برشلونة متصدر الليجا.
شاهد الهدف:
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