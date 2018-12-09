أحمد حمودي يؤدي تدريبات تأهيلية قبل مواجهة الأهلي والجيش

احمد حمودي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال أدّى أحمد حمودي، لاعب الفريق لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية على ملعب السلام قبل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرة فريقه أمام طلائع الجيش، والمؤجلة من الجولة الرابعة عشرةمن مسابقة الدوري الممتاز. وخاض حمودي تدريباته التأهيلية، تحت إشراف حسين عبد الدايم، مخطط الأحمال، عقب استبعاده من قائمة فريقه التي ستخوض اللقاء.

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