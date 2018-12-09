اجتمع عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، مع اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، لبحث مستجدات الاستعداد لبطولة مصر الدولية السادسة و المقرر أقامتها في نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة الغردقة.
وأكد اللواء أحمد عبدالله، على استعداد المدينة بالكامل لاستضافة مثل هذا الحدث الرياضيالهام، وحرص رئيس الاتحاد على توجيه الشكر للمحافظ للاهتمام و الجهد الكبير المبذول من قبل المحافظة كما قدم له تحيات و تقدير باقي أعضاء مجلس ادارة الاتحاد.
و قد حضر الاجتماع الدكتور وليد الملاح رئيس شركة
وقام سليم بزيارة ميدانيه لصالة الالعاب المغطاة للإطلاع على إمكانيات الصاله و اصدر عده تعليمات لتاهيل الصاله بالشكل المناسب، كما حضر فاعليات تدريب مجموعه من المشاركين في مشروع الموهوبين رياضيا.
شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد التايكوندو يبحث مع محافظ البحر الأحمرالاستعداد لبطولة مصر الدولية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .