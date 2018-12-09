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رئيس اتحاد التايكوندو يبحث مع محافظ البحر الأحمرالاستعداد لبطولة مصر الدولية

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رئيس اتحاد التايكوندو يبحث مع محافظ البحر الأحمرالاستعداد لبطولة مصر الدولية
كتب-عبد الرحمن ابو هاشم:

اجتمع عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو، مع اللواء احمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، لبحث مستجدات الاستعداد لبطولة مصر الدولية السادسة و المقرر أقامتها في نهاية شهر فبراير المقبل بمدينة الغردقة.

وأكد اللواء أحمد عبدالله، على استعداد المدينة بالكامل لاستضافة مثل هذا الحدث الرياضي

الهام، وحرص رئيس الاتحاد على توجيه الشكر للمحافظ للاهتمام و الجهد الكبير المبذول من قبل المحافظة كما قدم له تحيات و تقدير باقي أعضاء مجلس ادارة الاتحاد.

و قد حضر الاجتماع الدكتور وليد الملاح رئيس شركة

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روابط الرياضيه، ورانيا عطية رئيسة منطقة البحر الأحمر للتايكوندو و المقدم أحمد عبد العزيز ووليد المرابط عضوا المنطقة واحمد حشيش وكيل وزارة و مدير مدرية الشباب بالغردقة

وقام سليم بزيارة ميدانيه لصالة الالعاب المغطاة للإطلاع على إمكانيات الصاله و اصدر عده تعليمات لتاهيل الصاله بالشكل المناسب، كما حضر فاعليات تدريب مجموعه من المشاركين في مشروع الموهوبين رياضيا.

                           

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