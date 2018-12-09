شاهد.. حسن المستكاوي يوجه رسالة إلى محمد صلاح حول ناديه المستقبلي

محمد صلاح كتب - عادل أبو الفضل: تحدث الناقد الرياضي حسن المستكاوي، عن إنتقال محمد صلاح نجم منتخب مصر ونادي ليفربول، إلى فريق أخر خارج انجلترا. وقال المستكاوي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" :"الحديث عن إنتقال محمد صلاح لبرشلونة أو الإجتماعي "تويتر" :"الحديث عن إنتقال محمد صلاح لبرشلونة أو ريال مدريد عاد مرة اخرى". وتابع "الأفضل لصلاح الانتقال لريال مدريد لأنه فريق يلعب بمهاجمين ترسل إليهم كرات طويلة، ولكن برشلونة فريق يهاجم بالدخول إلى منطقة الجزاء". وأردف "مهارة صلاح الأولى هي سرعته وبها يسجل معظم أهدافه، وذلك في حال رغبته في الرحيل عن ليفربول".

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