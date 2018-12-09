بيل يعبر بريال مدريد من مصيدة هويسكا في "الليجا"

حقق ريال مدريد الفوز على نظيره هويسكا، 1-0، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الليجا، على ملعب "ألكوراز".



وسجل هدف الفريق الملكي الوحيد، الويلزي جاريث بيل في الدقيقة 8.



ورفع ريال مدريد رصيده للنقطة 26 في المركز الـ4، بينما تجمد رصيد هويسكا عند 7 نقاط في المركز الأخير بجدول الترتيب.



وواصل الميرنجي تحقيق الانتصار الثاني له على التوالي، بعد عبور فالنسيا الجولة الماضية.



أول تهديد في المباراة، كان من أصحاب الأرض، بكرة رأسية من خافيير إيتشيتا، مرت بجانب مرمى كورتوا في الدقيقة 6.



ومن أول فرصة حقيقية، سجل جاريث بيل الهدف الأول بتسديدة على يسار حارس هويسكا، بعد كرة عرضية مميزة من الشاب أودريوزلا، في الدقيقة 8.



وحاول هويسكا العودة في النتيجة، وفي فرصة خطيرة على مرمى الملكي، سدد لويس أفيلا كرة قوية تصدى لها الحارس كورتوا في الدقيقة 16.



وقرر فرانشيسكو رودريجيز، المدير الفني لهويسكا، استبدال خوان أجيليرا الذي تعرض لإصابة، وأشرك ميليرو في الدقيقة 19.



وواصل ريال مدريد سعيه من أجل تسجيل الهدف الثاني، وسدد جاريث بيل تسديدة صاروخية، تصدى لها الحارس جوفانوفيتش في الدقيقة 24.





واستمرت محاولات الميرنجي، لكن بدون أي إيجابية على مرمى هويسكا، وغلبت الالتحامات القوية على الثلث الأخير من الشوط الأول، إذ أشهر الحكم ماريو لوبيز 3 بطاقات صفراء، منها 2 لثنائي ريال مدريد كارفاخال وسيبايوس، وثالثة لإيتشيتا.



ومع بداية الشوط الثاني، أهدر ميليرو لاعب هويسكا فرصة تسجيل هدف التعادل برعونة شديدة، حيث استقبل تمريرة عرضية سددها برأسه بجانب المرمى في الدقيقة 46.



واستمرت محاولات هويسكا، بتسديد من ديفيد فيرييرو كرة يمينية صاروخية، تصدى لها تيبو كورتوا بتألق في الدقيقة 56.



وقرر سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد، الدفع بأولى أوراقه فيدي فالفيردي بدلا من داني سيبايوس، ثم إيسكو بدلا من لوكا مودريتش.



وحاول الميرنجي تهديد مرمى صاحب الأرض، وانطلق جاريث بيل على الجبهة اليسرى، مسددا كرة أخرى، لكن تصدى لها حارس هويسكا في الدقيقة 61.



وأهدر بيل فرصة تسجيل الهدف الثاني، حيث سدد كرة على يمين الحارس جوفانوفيتش، والذي تصدى لها وحولها إلى ركلة ركنية في الدقيقة 70.



وأخرج سولاري بيل وأشرك أسينسيو بدلا منه، في المقابل فقد أخرج رودريجيز مدرب هويسكا لاعبه فيريرو وأشرك جورير، ثم دفع بلونجو بدلا من أفيلا.



وظهرت محاولات من كلا الطرفين في آخر 10 دقائق من المباراة، لكن غابت الفاعلية على المرمى بشكل واضح، فيما كانت أخطر فرصة لصالح هويسكا، حيث وصلت الكرة أمام هيرنانديز، لكنه سدد بعيدا عن مرمى كورتوا.



وأنقذ داني كارفاخال ريال مدريد من تلقي هدفا في الثواني الأخيرة، حيث تصدى لكرة بالرأس من تسديدة من أحد لاعبي هويسكا، لتنتهي المباراة بانتصار الملكي.



المصدر: موقع كورة