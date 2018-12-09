رياضة | كورتوا: قدمنا شوط أول جيد ومن الرائع الخروج بشباك نظيفة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورتوا: قدمنا شوط أول جيد ومن الرائع الخروج بشباك نظيفة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى نادي ريال مدريد الأسباني، على أهمية الفوز بمباراة اليوم والتي أقيمت ضد ويسكا في الدوري الاسباني وانتهت بهدف نظيف.

وقال كورتوا عقب نهاية المباراة: "لقد قدمنا شوط أول جيد وسجلنا واضعنا الفرص، الشوط الثاني عانينا بسبب الرياح ولم نقدم الكثير، يجب علينا ان نتحسن ويجب أن ننتصر دائما للفوز بالليجا".

وتابع: "الرياح غيرت اتجاه الكرة كثيراً وكارفخال انقذ المرمى بتدخل رائع، ‏الآن يجب علينا أن نشاهد المباراة مرة أخرى ويجب أن نحلل الأخطاء ونحسن أداءنا، يجب علينا الاستحواذ بشكل أفضل على الكرة".

وأضاف: "‏في المباريات الماضية استقبلنا العديد من الأهداف ومن الجيد الخروج بشباك نظيفة، عندما تستحوذ على الكرة تمنع الخصم من صناعة الفرص وهذا ما يجب علينا فعله".